Aubade de En Cors en Chœur Sous le kiosque Place Jules Nadi

2022-05-07 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-07 Sous le kiosque Place Jules Nadi

Romans-sur-Isère Drôme En cors en chœur est un groupe de 6 sonneurs de cor des Alpes.

Cette formation se propose de vous faire découvrir, avec ses sons chauds et emblématique de nos montagnes, le répertoire traditionnel, mais aussi moderne de l'instrument le plus long du monde. +33 4 75 05 51 51

