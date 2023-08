Soupe aux Choux à la Bastide Au Village de la Bastide Retournac, 2 septembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Venez passer une agréable soirée autour d’une Bonne Soupe aux Choux préparée par l’Association du Village de la Bastide ! Réservation obligatoire avant le 26 août ! A déguster sur place ou à emporter..

2023-09-02 19:30:00 fin : 2023-09-02 . .

Au Village de la Bastide La Bastide

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy an evening of delicious cabbage soup prepared by the Association du Village de la Bastide! Reservations required by August 26! To eat in or take away.

Venga a disfrutar de una deliciosa sopa de col preparada por la Association du Village de la Bastide Reserva obligatoria antes del 26 de agosto Para comer o llevar.

Verbringen Sie einen angenehmen Abend bei einer Guten Kohlsuppe, die von der Association du Village de la Bastide zubereitet wird! Reservierungen sind vor dem 26. August erforderlich! Vor Ort zu genießen oder zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire