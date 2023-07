REPAS ESTIVAL DE CANILHAC – COMITÉ DES FETES DE CANILHAC Au village Banassac-Canilhac, 5 août 2023, Banassac-Canilhac.

Banassac-Canilhac,Lozère

16h : Après-midi pétanque

19h: Apéritif musical

20h: Repas( sur inscription obligatoire). Pensez à apporter vos couverts!

Tarifs: – 12€ pour adultes et enfants de plus de 12ans

– 6€ pour enfants de 6 à 12ans

– Gratuit ….

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Au village

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie



4pm: Petanque afternoon

7pm: Musical aperitif

8pm: Meal (registration required). Don’t forget to bring your cutlery!

Prices: – 12? for adults and children aged 12 and over

– 6? for children aged 6 to 12

– Free of charge …

16:00: Tarde de petanca

19.00 h: Aperitivo musical

20.00 h: Comida (inscripción obligatoria). No olvide traer los cubiertos

Precios: – 12? para adultos y niños a partir de 12 años

– 6? para niños de 6 a 12 años

– Gratuito …

16 Uhr: Boule-Nachmittag

19 Uhr: Musikalischer Aperitif

20 Uhr: Essen (mit obligatorischer Anmeldung). Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Preise: – 12 ? für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre

– 6? für Kinder von 6 bis 12 Jahren

– Kostenlos …

