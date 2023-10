Gala de Pole Dance en faveur de l’autisme Au Trianon Seclin, 11 novembre 2023, Seclin.

Le studio de Pole Dance Squat & Barre Toi organise un gala en faveur de l’autisme! A bas les préjugés et les clichés sur la pole dance et venez assister à une impressionnante représentation artistique qui implique de la rigueur et de la discipline

Quand? le samedi 11 novembre à 20h

Où? Au Trianon Magic Mirrors, 220 Rue de l’Artisanat, 59113 Seclin

Tarifs? 8€ (adulte) / 5€ (- 15 ans)

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/squat-et-barre-toi/evenements/gala-de-pole-dance

ℹ️ Informations: contact@squatetbarretoi.fr

Au Trianon 220 Rue de l'Artisanat, 59113 Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lea Christophe