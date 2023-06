L’atelier vélo Fête ses 10 ans Au tour du cycle Crest, 10 juin 2023, Crest.

Crest,Drôme

Au programme de cette après-midi/soirée, une kermesse où tu pourras gagner des lots incroyables en bricolant des trucs le plus vite possible, en ajoutant tes petites anecdotes liées à la bicyclette ou en pimpant ton vélo !.

2023-06-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-10 00:00:00. .

Au tour du cycle Place Jullien

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The program for this afternoon/evening includes a fair where you can win incredible prizes by tinkering with things as fast as you can, adding your own little bicycle-related anecdotes, or showing off your bike!

El programa de la tarde/noche incluye una divertida feria en la que podrás ganar increíbles premios trasteando con las cosas lo más rápido que puedas, añadiendo tus propias pequeñas anécdotas relacionadas con la bicicleta y ¡presumiendo de bici!

An diesem Nachmittag/Abend steht eine Kirmes auf dem Programm, bei der du unglaubliche Preise gewinnen kannst, indem du so schnell wie möglich etwas bastelst, deine kleinen Anekdoten rund um das Fahrrad hinzufügst oder dein Fahrrad aufpeppst!

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans