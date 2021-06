Tours place velpeau Indre-et-Loire, Tours Au Tour des possibles place velpeau Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Venez découvrir des initiatives éco-responsables et solidaires en Touraine: transition écologique, impact social et économie circulaire. Rencontres écocitoyennes, les initiativse en Touraine pour le monde d’après place velpeau place velpeau, tours Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T11:00:00 2021-06-12T19:00:00

