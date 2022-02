Au tour de Caen, 25 février 2022, Caen.

Au tour de Le Cargö 9, cours Caffarelli Caen

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25 Le Cargö 9, cours Caffarelli

Caen Calvados

Tandem fête ses 20 ans, avec le guitariste et chanteur Michael Jones, ancien membre du trio Fredericks-Goldman-Jones qui donnera un concert-événement retraçant l’ensemble de son parcours.

Michael Jones a participé aux albums de nombreux artistes tels que Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a également participé aux bandes originales de films comme L’union Sacrée, Un Amour De Sorcière ou encore Pacific Palissades interprétée par Ray Charles.

Enfin, il a parcouru les scènes du monde entier parfois aux côtés de Céline Dion, Phil Collins…

Ce concert sera l’occasion de vous emmener » Au Tour De » cette belle carrière allant des derniers titres solo de Michael aux airs de J.J. Goldman et de Fredericks-Goldman-Jones relevés d’une touche rock’n roll signée Jones.

Riches d’expériences très variées ils vous feront chanter, danser, rire et peut-être même pleurer… de joie !

Crédit photo : Caroline G.

