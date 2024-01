Jeux d’ambiance Au Tiers Lieu Senlis, dimanche 11 février 2024.

Jeux d’ambiance Jeux pour tous Dimanche 11 février, 15h00 Au Tiers Lieu Gratuit pour nos adhérents. Adhésion possible sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Venez jouer en solo, en famille ou entres amis. Jeux par équipes (time’s up, just one, dixit, brainstorm, …)

Au Tiers Lieu 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise

Au Tiers Lieu Quartier Ordener

Au Tiers Lieu