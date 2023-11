Apéro-vélo Au Tiers Lieu Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Apéro-vélo Au Tiers Lieu Senlis, 26 janvier 2024, Senlis. Apéro-vélo Vendredi 26 janvier 2024, 18h00 Au Tiers Lieu Adhésion Au Tiers Lieu à partir de 1 euro Venez partager un moment convivial qui vous permettra d’apprendre à réparer votre vélo en autonomie.

Avec l’AU5V

Adhésion obligatoire Au Tiers Lieu Au Tiers Lieu 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « phone », « value »: « 0673403079 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T20:30:00+01:00

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T20:30:00+01:00 Entraide vélo Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Au Tiers Lieu Adresse 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Au Tiers Lieu Senlis latitude longitude 49.198934;2.579911

Au Tiers Lieu Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/