Senlis Ateliers couture, tricot, crochet Au Tiers Lieu Senlis, 17 janvier 2024, Senlis. Ateliers couture, tricot, crochet Mercredi 17 janvier 2024, 14h00 Au Tiers Lieu Gratuit pour les adhérents du tiers lieu, sinon adhésion ponctuelle à 1€ Selon les envies et les besoins du jour : réparation, retouches, création, échange de savoir-faire autour d’aiguilles à piquer ou à tricoter Au Tiers Lieu 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « phone », « value »: « 0625590671 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

