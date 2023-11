Déjeuner partagé à prix libre Au Tiers Lieu Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Déjeuner partagé à prix libre Au Tiers Lieu Senlis, 9 décembre 2023, Senlis. Déjeuner partagé à prix libre Samedi 9 décembre, 12h30 Au Tiers Lieu Chaque participant contribue à hauteur de ce qu’il peut pour ce repas. En amont de ce déjeuner partagé, se tient un atelier de cuisine participative. Cet atelier concoctera des plats anti gaspi ; ces plats seront proposés lors du déjeuner partagé.

Le service et la vaisselle se font sur la base du volontariat. Au Tiers Lieu 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 59 06 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cuisine anti gaspi Au Tiers Lieu
Lieu Au Tiers Lieu Adresse 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Ville Senlis

