Senlis La fresque du climat Au Tiers Lieu Senlis, 26 novembre 2023, Senlis. La fresque du climat Dimanche 26 novembre, 09h30 Au Tiers Lieu Inscription obligatoire, Réservé aux adhérents du Tiers Lieu, adhésion ponctuelle possible sur place à partir de 1€ Une approche ludique, collaborative, créative et visuelle pour mieux comprendre le rapport du GIEC et les enjeux climatiques

Pour tous à partir de 14 ans

Une belle opportunité à Senlis

Possibilité de valoriser dans ParcourSup pour nos lycéens Au Tiers Lieu 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « phone », « value »: « 0786081892 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T09:30:00+01:00 – 2023-11-26T12:30:00+01:00

