Concert Harfang Duo Au Tiers Lieu Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Concert Harfang Duo Au Tiers Lieu Senlis, 15 octobre 2023, Senlis. Concert Harfang Duo Dimanche 15 octobre, 16h30, 17h00 Au Tiers Lieu Gratuit pour les adhérents du Tiers Lieu. Adhésion à 1 euro minimum Venez profiter d’un moment festif au Tiers Lieu

Musique, chansons

Krishna, cajun, olé time, blues …

Chapeau à la sortie

Boissons Au Tiers Lieu 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 59 06 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00 Musique chansons Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Au Tiers Lieu Adresse 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Au Tiers Lieu Senlis latitude longitude 49.198934;2.579911

Au Tiers Lieu Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/