Exposition V Au tiers lieu MZ Thouars, 3 juin 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Le projet V, une micro-édition de grande taille entièrement sérigraphiée et façonnée à la main, réunissant cinq artistes de Nouvelle Aquitaine. L’exposition présentera les 50 illustrations du livre et toutes les étapes, de la conception à l’impression..

2023-06-03 à ; fin : 2023-08-24 . EUR.

Au tiers lieu MZ Place du 4 Août

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The V project, a large-scale micro-edition entirely screen-printed and hand-crafted by five artists from the Nouvelle Aquitaine region. The exhibition will showcase the book’s 50 illustrations and every stage from conception to printing.

El proyecto V, una micropublicación de gran formato serigrafiada y realizada íntegramente a mano por cinco artistas de Nouvelle Aquitaine. La exposición mostrará las 50 ilustraciones del libro y todas las etapas, desde el diseño hasta la impresión.

Das Projekt V, eine großformatige Mikroausgabe, die vollständig im Siebdruckverfahren hergestellt und von Hand geformt wird und an der fünf Künstler aus Nouvelle Aquitaine beteiligt sind. Die Ausstellung wird die 50 Illustrationen des Buches und alle Schritte vom Entwurf bis zum Druck präsentieren.

Mise à jour le 2023-06-09 par Maison du Thouarsais