de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Billetterie complice Soutenez la pratique amatrice sur scène et choisissez le prix de votre billet : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Les invités·es au plateau vous livrent ce dont iels ont toujours eu envie de parler sans jamais oser le faire. Show déjanté assuré ! Restitution de l’atelier Au théâtre ce soir DISTRIBUTION · Cie Play (Claire Lapeyre-Mazerat)

DISTRIBUTION · Cie Play (Claire Lapeyre-Mazerat)

· Cie QG (Mélanie Martinez-Llense)

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
17/19 rue Breguet
75011 Paris
Contact : 0185530350
breguet@mpaa.fr

