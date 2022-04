Au Théâtre 14 : « Une vie d’acteur » mise en scène Emilie Capliez Théâtre 14, 24 mai 2022, Paris.

« Une vie d’acteur » mise en scène Emilie Capliez Texte : Tanguy Viel Avec : Pierre Maillet Du 24 au 28 mai 2022

On pourrait résumer la chose ainsi : comment un enfant qui grandit dans une petite ville de province et qui voit Tootsie à l’âge de 12 ans devient acteur et comment il ne retrouve la vérité de son existence que là, dans le monde des images et des simulacres. Ce monde, pour beaucoup d’entre nous, s’est appelé « cinéma ». Certains s’y sont réfugiés très tôt et ont tout construit là, dans le noir des salles, au point d’y confondre leurs souvenirs et les écrans de leur enfance. C’est ce roman-là, d’images et de salles obscures et de magnétoscopes, qui sera rejoué. En lien étroit avec le comédien et son histoire intime, l’auteur a écrit une fable sensible et drôle le portrait d’un acteur en cinéphile. Et vous, quels sont les films de vos vies ?

Jean-Louis Fernandez