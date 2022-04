Au Théâtre 14 « Trézène Mélodies » mise en scène Cécile Garcia Fogel Théâtre 14, 19 avril 2022, Paris.

Fragments de Phèdre de Jean Racine et extraits des poèmes de Yannis Ritsos, Phèdre et Le Mur dans le miroir Mise en scène et musique : Cécile Garcia Fogel Avec : Cécile Garcia Fogel, Mélanie Menu( jeu et chant) et Marion Kergourlay (guitare et voix)

Date et horaire exacts : Du mardi 19 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

payant Tarif normal : 25€ Tarif étudiant : 1€ (offre limitée) Tarif réduit 1 – séniors +60 ans, collectivités, habitant 14e, d’Issy-les-Moulineaux, de Vanves, de Malakoff, de Montrouge et de Gentilly : 18€ Tarif réduit 2 – moins de 26 ans, lycéens, demandeurs d’emploi : 10€

Phèdre aime en secret son beau-fils, Hippolyte, le fils de Thésée, né d’un 1er mariage avec une amazone… Alors qu’elle croit son mari mort dans sa guerre contre les enfers, elle lui avoue son amour coupable. Mais Thésée revient… Cécile Garcia Fogel avait réalisé avec sept comédiens une adaptation musicale* de la tragédie de Racine. Elle recrée ce spectacle avec une chanteuse comédienne, comme elle, et une guitariste chanteuse, pour une nouvelle exploration musicale au plus profond de l’œuvre. Cécile Garcia Fogel a repris ses chansons composées des fragments de la tragédie, qu’elle a nourri des mots du poète grec Yannis Ritsos, enrichissant d’un imaginaire contemporain cette histoire passionnelle. Sur des airs d’inspiration espagnole, jazz ou grecque, le trio joue la gamme des émotions d’un texte, perfection de la langue française. *Prix du Syndicat de la critique « Révélation théâtrale 1996-1997 »

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014

Contact : https://theatre14.mapado.com/event/48600-trezene-melodies 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14/ https://twitter.com/theatre_14 https://theatre14.mapado.com/event/48600-trezene-melodies Infos et réservations

Simon Gosselin