Au Théâtre 14 « Les bijoux de pacotille » mise en scène Pauline Bureau Théâtre 14, 10 mai 2022, Paris. « Les bijoux de pacotille » Texte de Céline Milliat Baumgartner Mise en scène : Pauline Bureau Avec : Céline Milliat Baumgartner

Date et horaire exacts : Du mardi 10 mai 2022 au samedi 21 mai 2022 :

samedi

de 16h00 à 16h05

jeudi

de 19h00 à 19h05

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h05

payant Tarif normal : 25€ Tarif étudiant : 1€ (offre limitée) Tarifs réduits : 15€ / 10€ (voir sur le site) Ce seul en scène interprété par l’auteure est l’adaptation du roman autobiographique de Céline Milliat Baumgartner. Le 19 juin 1985, à l’aube, une voiture sort de la route et prend feu. La narratrice perd son père et sa mère. Elle a huit ans. À partir de là, tout est fait pour repousser l’absence : la chaleur d’un nouveau foyer, une compassion dont on use, un statut qui protège, rend unique, inatteignable. Une vie d’enfant presque normale à ceci près que tout ramène au vide. C’est pour le conjurer que Céline Milliat Baumgartner reprend le fil interrompu et dessine à l’estompe un portrait de ses parents – un père souvent absent pour son travail, une mère actrice qui embrasse Depardieu dans un film de Truffaut – qui, loin de l’avoir abandonnée, ont fait d’elle ce qu’elle est. Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014 Contact : https://theatre14.mapado.com/event/48615-les-bijoux-de-pacotille 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14/ https://twitter.com/theatre_14 https://theatre14.mapado.com/event/48615-les-bijoux-de-pacotille Infos et reservations

