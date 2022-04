Au Théâtre 14 : « La dernière bande » mise en scène Jacques Osinski Théâtre 14, 7 juin 2022, Paris.

« La dernière bande » Texte : Samuel Beckett Mise en scène : Jacques Osinski Avec : Denis Lavant

Date et horaire exacts : Du mardi 07 juin 2022 au samedi 25 juin 2022 :

samedi

de 16h00 à 17h30

jeudi

de 19h00 à 20h30

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant Tarif normal : 25€ Tarif étudiant : 1€ (offre limitée) Tarif réduit 1 – séniors +60 ans, collectivités, habitant 14e, d’Issy-les-Moulineaux, de Vanves, de Malakoff, de Montrouge et de Gentilly : 18€ Tarif réduit 2 – moins de 26 ans, lycéens, demandeurs d’emploi : 10€

« Viens d’écouter ce pauvre petit crétin pour qui je me prenais il y a trente ans, difficile de croire que je n’aie jamais été con à ce point-là. » Chaque année, le jour de son anniversaire, Krapp fait le point sur sa vie et s’enregistre sur un magnétophone. Chaque année, il écoute quelques bandes anciennes et peste contre celui qu’il a été tout en se remémorant certains instants merveilleux et perdus. Il est à la recherche de l’instant T, du moment fondateur, celui de l’amour peut-être. C’est le temps qui passe et qu’on ne peut saisir… La dernière bande est une mise en scène de la célèbre pièce de Samuel Beckett, auteur incontournable du XXème siècle. Beckett pose sur scène un magnétophone, invention encore nouvelle à l’époque. Krapp écoute l’enregistrement de sa voix et ses propos d’autrefois, poursuivant le fantôme de celui qu’il a été. Comme toujours dans le travail de Beckett, les didascalies ne seront pas seulement jouées, mais vécues, dans l’étirement du temps. Il faut que ce soit un instant de vie. Sans début, ni milieu, ni fin. C’est le rythme de la vie. Et c’est dans un espace de vie que cela doit se dérouler. C’est le temps réel qui passe. Le temps direct du théâtre.

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014

Contact : https://theatre14.mapado.com/event/48621-la-derniere-bande 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14/ https://twitter.com/theatre_14 Infos et réservations https://theatre14.mapado.com/event/48621-la-derniere-bande

Au Théâtre 14 : « La dernière bande » mise en scène Jacques Osinski

Pierre Grosbois