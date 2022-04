Au Théâtre 14 : « Baskets Rouges » mise en scène Aurore Déon Théâtre 14, 4 mai 2022, Paris.

Texte et mise en scène : Aurore Déon D’après le conte Les Souliers rouges d’Andersen Avec Thomas Appolaire, Clément Belhache, Caroline Maydat, Elisa Monteil Compagnie associée à l’incubateur du Théâtre 14

Date et horaire exacts : Du mercredi 04 mai 2022 au samedi 07 mai 2022 :

samedi

de 16h00 à 17h20

jeudi

de 19h00 à 20h20

jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h50

mercredi

de 14h30 à 15h50

payant Tarif normal : 25€ Tarif étudiant : 1€ (offre limitée) Tarif réduit 1 – séniors +60 ans, collectivités, habitant 14e, d’Issy-les-Moulineaux, de Vanves, de Malakoff, de Montrouge et de Gentilly : 18€ Tarif réduit 2 – moins de 26 ans, lycéens, demandeurs d’emploi : 10€

Il s’agira d’un conte sans « il était une fois ». Parce qu’il est des histoires avec d’autres sons de cloche. Des histoires qui sonnent comme des alarmes. Où sont passés les rêves d’enfance ? Les désirs les plus fous? Quels souvenirs nous restent-ils d’eux et qu’ont-ils fait de nous ? Rêver en grand la petite histoire ne suffit plus. Nos cœurs battent comme des contes qui tardent à s’écrire. Le récit national n’avait qu’à pas mentir car en voici un tout autre. Ce sera une histoire de pieds qui crissent, tapent et crépitent là où l’imaginaire s’est fait la malle. On fera le conte et le compte de ce qu’il reste à parcourir. On mettra des jeunes et des moins jeunes face à leur destin. On racontera l’urgence de swinguer pour se sauver. Car quoi de mieux pour laisser une trace sur le chemin de l’Histoire qu’une paire de baskets rouges… Baskets Rouges est un spectacle coécrit et co-interprété par les artistes de la Cie Comme Si et un groupe d’adolescent.e.s, renouvelé dans chaque nouveau lieu.

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014

Contact : https://theatre14.mapado.com/event/48606-baskets-rouges 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14/ https://twitter.com/theatre_14 https://theatre14.mapado.com/event/48606-baskets-rouges Infos et réservations

