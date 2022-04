Au Théâtre 14 : « 72 vierges » mise en scène Mehdi-Georges Lahlou Théâtre 14, 2 juin 2022, Paris.

Texte et mise en scène : Mehdi-Georges Lahlou Avec : Pearl Manifold, Hala Omran, Ghita Serraj, Tamara Saade

Date et horaire exacts : Du jeudi 02 juin 2022 au samedi 04 juin 2022 :

samedi

de 16h00 à 17h05

vendredi

de 20h00 à 21h05

jeudi

de 19h00 à 20h05

payant Tarif normal : 25€ Tarif étudiant : 1€ (offre limitée) Tarif réduit 1 – séniors +60 ans, collectivités, habitant 14e, d’Issy-les-Moulineaux, de Vanves, de Malakoff, de Montrouge et de Gentilly : 18€ Tarif réduit 2 – moins de 26 ans, lycéens, demandeurs d’emploi : 10€

Plasticien et performeur, Mehdi-Georges Lahlou est connu pour son étonnante capacité à détourner les références culturelles, religieuses ou morales. Avec gourmandise, il poursuit avec cette mise en scène sa série d’œuvres performatives sur le thème des 72 vierges, ces créatures célestes appelées « houris ». Dans un décor d’île imaginaire au parfum d’oasis, elles sont quatre femmes en attente. Misant autant sur l’improvisation que sur l’émotion, Lahlou fait coexister leurs présences sur le plateau. Par le verbe et le chant, il les met à l’écoute des rêveries terrestres et de leur lot de questions, de doutes et de provocations. Par le mouvement et la danse, il les bouscule face à l’idée de pureté, de jouissance et d’ivresse. Avec humour et sans tabou, l’artiste contemporain s’amuse à créer des détournements impertinents pour mieux décaler nos regards. Corps suggestifs, échanges verbaux, objets plastiques et sonores se mêlent dans un spectacle-performance qui, à travers la portée ironique sur l’au-delà, invite à réfléchir sur ce qui se passe ici-bas…

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014

Contact : https://theatre14.mapado.com/event/69457-72-vierges 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14/ https://twitter.com/theatre_14 https://theatre14.mapado.com/event/69457-72-vierges Infos et réservations

Au Théâtre 14 : « 72 vierges » mise en scène Mehdi-Georges Lahlou

Arnaud Bertereau