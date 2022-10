Au temps du limonaire opus n°2 Bitschwiller-lès-Thann Bitschwiller-lès-Thann Catégories d’évènement: Bitschwiller-lès-Thann

Haut-Rhin

Au temps du limonaire opus n°2 Bitschwiller-lès-Thann, 15 octobre 2022, Bitschwiller-lès-Thann. Au temps du limonaire opus n°2

Rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

2022-10-15 – 2022-10-15 Bitschwiller-lès-Thann

Haut-Rhin Bitschwiller-lès-Thann Un événement exceptionnel pour les amoureux de musique de bal ancienne autour des limonaires, ces orgues de barbarie qui animaient en 1900 les bals et les fêtes foraines. Les machines seront pour la première fois, présentées dans leur décor d’origine. Un week-end sous le signe de la musique donc, avec une exposition et un dîner spectacle le samedi, et une après-midi guinguette le dimanche. Un week-end sous le signe de la musique au son des grands limonaires, avec une exposition et un dîner spectacle le samedi, et une après-midi guinguette le dimanche. +33 6 87 67 33 98 Bitschwiller-lès-Thann

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bitschwiller-lès-Thann, Haut-Rhin Autres Lieu Bitschwiller-lès-Thann Adresse Rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin Ville Bitschwiller-lès-Thann lieuville Bitschwiller-lès-Thann Departement Haut-Rhin

Au temps du limonaire opus n°2 Bitschwiller-lès-Thann 2022-10-15 was last modified: by Au temps du limonaire opus n°2 Bitschwiller-lès-Thann Bitschwiller-lès-Thann 15 octobre 2022 Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin Rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin