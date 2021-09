Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Au temps des récoltes par Lola Félin Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui du 10 septembre au 10 octobre 2021 : tous les jours de 8h30 à 19hen accès libredans la Cour du Château des ducs de Bretagne Installation.Avec “Au temps des récoltes”, 8 créations pleines de poésie et d’humour, l’illustratrice nantaise réinterprète les enluminures du livre “Les grandes heures d’Anne de Bretagne” dans un esprit contemporain. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/au-temps-des-recoltes-par-lola-felin/

