AU TEMPS DES GITANS ET DES TZIGANES

Un programme original composés de films issus des collections de la Cinémathèque de Bretagne -1963-2022, 79 mn). Entre 1960 et 1980, des réalisateurs bretons ont rencontré et filmé des communautés gitanes et tziganes. Installés en périphérie des villes, au gré de leurs déplacements, ceux que l'on surnommait familièrement "manouches" racontent leurs histoires. Séance suivie d'une rencontre avec Jean-Yves Varin, photographe et réalisateur, et Nadia Ghaled, coordinatrice de la Roulotte. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

