Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux ! Les chevaliers du Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq vous invitent pour une journée 100 % médiévale. Au programme : spectacle équestre, initiations de tir sur cible, campement et concert d’inspiration médiévale. Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au Musée. Visitez le campement médiéval installé par la compagnie à Tire d’Aile. Christian Coustenoble, l’ébéniste du Musée proposera des jouets en bois pour les petits chevaliers en herbe. DES ATELIERS Comment, d’un simple bout de bois, obtient-on un arc ? Depuis la sélection des essences d’arbres, en passant par le choix des branches et les différentes étapes de travail des pièces de bois, découvrez les secrets de fabrication médiévale d’un bon arc et initiez-vous avec La Nuit des temps au tir à l’arc en famille pour tester votre habilité au tir sur cible. De 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h. DES SPECTACLES L’habit ne fait pas le moine par la compagnie CAVAL’SCENE. Rencontrez Sarenza et Gonzague deux anti-héros qui veulent pratiquer leur passion : Sarenza sillonne, avec son cheval, des contrées éloignées. Elle espère donner libre cours à ses passions trop longtemps cachée. Au détour d’un chemin, elle fait la rencontre de Gonzague, chevalier par obligation. Mais il préfère flâner, danser, chanter. Un perturbateur va faire son apparition un inquisiteur. Rendez-vous à 15h30 et 17h45. THOROLFYR ET LA HORDE D’EMERIASS Spectacle de pyro-animations mettant en scène des éléments naturels et leurs pouvoirs sur l’homme. Un spectacle mêlant danse, combats, jonglage et cracheur de feu. Rendez-vous à 11h30, 15h et 17 h 30 DES CONCERTS Les ménestrels sont de sorties avec Scurra qui vous offre une musique festive d’inspiration médiévale. C’est une invitation au voyage, allant des confins nordiques jusqu’aux contrées du Sud, traversant la chambre d’une fille de seigneur jusqu’à gagner le bord d’un navire en mer… Sans jamais oublier de revenir dans les ta- vernes, accompagnés de vos voix. Rendez-vous à 11 h, 14 h 30 et 17 h. Toutes les animations sont comprises dans te tarif d’entrée au Musée. Pass sanitaire obligatoire Protocole sanitaire

Plein : 5€ / 3€ / 15€(famille) / Gratuit pour les moins de 4 ans et les abonnés

SPECTACLE ÉQUESTRE, INITIATIONS DE TIR SUR CIBLE, CAMPEMENT ET CONCERT D’INSPIRATION MÉDIÉVALE

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T19:00:00