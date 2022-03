Au temps des châteaux forts Le Grand Panorama, 17 avril 2022, Chambon-sur-Lac.

Au temps des châteaux forts

du dimanche 17 avril au samedi 23 avril à Le Grand Panorama

Au cœur des volcans d’Auvergne, sur les bords d’un lac de montagne, viens découvrir la fascinante et festoyante époque du Moyen-Âge. Fille ou garçon, tu t’imagines parfois au sommet d’un château fort, observant combats et tournois festifs ? Alors viens plonger avec nous dans l’univers chevaleresque de la période médiévale. Tu auras l’occasion de fabriquer ta propre épée, ton blason ou ton miroir de princesse, de visiter le Château de Murol du cellier à l’armurerie, de participer à un banquet médiéval, de t’initier aux pratiques des troubadours, et tant d’autres choses encore… Tu pourras pratiquer l’art de la calligraphie et des enluminures, monter à cheval lors d’une activité équestre et tout savoir sur le maniement des armes avec les conseils d’un vrai Maître d’armes. Au programme également : grand jeux, balade en pleine nature, activités d’expressions, veillées… Ce séjour de 7 jours en gestion complète, est réalisé dans le centre “Le Grand Panorama”. Les enfants dormiront dans des chambres de 2, 3 ou 4 lits, équipées d’une salle de bain avec douche, lavabo et toilettes. Le centre possède également 4 salles d’activité dont une salle polyvalente et un restaurant avec vue panoramique sur le lac Chambon. Le séjour sera encadré par une équipe diplômé BPJEPS, BAFD et BAFA. Les repas sont confectionnés par une équipe restauration présente dans la structure. Des intervenants supplémentaires animeront les temps spécifiques : équitation et découverte de l’escrime médiévale. Des règles de vie collective seront instaurées en début de séjour avec les enfants, pour construire un cadre de séjour sain et bienveillant. L’apprentissage de la vie en collectivité est une étape nécessaire dans le développement de l’enfant. Il apprend à vivre en groupe, à coopérer avec ses pairs, dans un processus de socialisation. Il construit sa personnalité. Ainsi, les animateurs auront à cœur d’accompagner les enfants dans cette construction, en leur donnant des responsabilités, et en valorisant leurs compétences.

Réservation auprès de la ligue de l’enseignement FAL63

Séjour Médiéval pour les enfants âgés de 6 à 11 ans

Le Grand Panorama 63790 Chambon-sur-Lac Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T00:00:00 2022-04-18T23:58:00;2022-04-19T00:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T00:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T00:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T00:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T17:00:00