Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux ! Il est pour toi temps de vivre une aventure exceptionnelle comme dans la peau des femmes et des hommes qui ont vécu durant le Moyen-Âge. Nous t’attendons pour aller à la découverte des belles et grandes forêts vosgiennes, visiter des célèbres châteaux forts et enfiler le costume de chevalier. Tu pourras rencontrer et approcher des acteurs en tenus d’époque et les voir à l’œuvre. Tu pourras travailler l’argile de tes deux mains et fabriquer de la poterie et construire un arc ainsi que de belles cabanes avec tes amis. Le cirque avait une dimension importante à cette période-là et toi aussi tu pourras jouer au troubadour grâce à notre intervenante en cirque. Tu vas également pouvoir de mettre dans la peau des architectes d’antan afin de pouvoir construire ta maquette d’un château fort ou bien une catapulte.

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale.

