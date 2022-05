“Au temps des autres” – long métrage de Claire Angelini Laizy, 14 mai 2022, Laizy.

“Au temps des autres” – long métrage de Claire Angelini Laizy

2022-05-14 – 2022-05-14

Laizy Saône-et-Loire Laizy

EUR 10 Long métrage sur les migrations dans le Morvan depuis 2000 ans “AU TEMPS DES AUTRES” de Claire Angelini.

Tandis que des vivants retrouvent dans la montagne des bribes indéchiffrables de notre humanité antérieure, des absents dans la plaine semblent avoir laissé derrière eux des restes que nous ne savons même plus lire et déchiffrer. Retracer leur présence enfouie dans les paysages post-industriels de cette région, c’est retrouver une mémoire des lieux et des êtres, et par ce surgissement d’une autre histoire, faire acte de résistance.

Formée à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, à la Sorbonne, et à la Hochschule für Film und Fernsehen de Munich, Claire Angelini interroge les rapports entre l’art, la politique et l’histoire via le film, l’installation, la performance, la photographie et le dessin, sous les espèces de la trace, la ruine, la réminiscence et la survivance des images et dans une perspective anthropologique. En 2001 elle a fondé à Munich le Laboratorium Geschichte (Laboratoire-Histoire) pour répondre à la commande dans l’espace publique dans un contexte de pédagogie artistique où elle a produit en collaboration entre 2001 et 2005 des projets d’installation et des livres d’artistes.

Elle a réalisé six-longs métrages dont La guerre est proche (2011), primé aux Rencontres d’Histoire de Blois, Ce gigantesque retournement de la terre (2015), présenté au Festival international de Berlin, ainsi qu’une vingtaine de courts-métrages, des installations, des séries graphiques et trois livres.

sylvie.luas56@orange.fr

Laizy

