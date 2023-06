Proposition musicale et littéraire – Hélène Gratet et Alain Klingler : Et si en plus il n’y a personne Au temple Valdrôme Valdrôme Catégories d’Évènement: Drôme

Valdrôme Proposition musicale et littéraire – Hélène Gratet et Alain Klingler : Et si en plus il n’y a personne Au temple Valdrôme, 5 août 2023, Valdrôme. Valdrôme,Drôme Spectacle de mots et de musiques, plein de poésie, de force, d’émotion. Voir le flyer.

2023-08-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-05 19:15:00. EUR.

Au temple Rue haute

Valdrôme 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A show of words and music, full of poetry, strength and emotion. See flyer Un espectáculo de palabras y música, lleno de poesía, fuerza y emoción. Ver el folleto Ein Spektakel aus Worten und Musik, voller Poesie, Kraft und Emotionen. Flyer ansehen

