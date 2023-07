CONCERT : DUO ISATIS FLUTE ET HARPE au temple Saint-Martin-de-Boubaux, 12 août 2023, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux,Lozère

Concert du Duo Isatis avec Isabelle Mennessier à la flûte et Héloïse Dautry à la harpe .

Complices depuis une vingtaine d’années, elles forment le duo Isatis et se retrouvent régulièrement pour partager leur passion avec cette formation de musique ….

au temple

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



Concert by Duo Isatis with Isabelle Mennessier on flute and Héloïse Dautry on harp.

They have been working together for some twenty years, forming the Isatis duo, and meet regularly to share their passion for this musical formation …

Concierto del Dúo Isatis con Isabelle Mennessier a la flauta y Héloïse Dautry al arpa.

Trabajan juntas desde hace unos veinte años, formando el Dúo Isatis, y se reúnen regularmente para compartir su pasión por este conjunto musical …

Konzert des Duos Isatis mit Isabelle Mennessier an der Flöte und Héloïse Dautry an der Harfe.

Sie sind seit etwa 20 Jahren befreundet und bilden das Duo Isatis. Sie treffen sich regelmäßig, um ihre Leidenschaft mit dieser Musikformation zu teilen …

