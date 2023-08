Temps musical ensoleillé sur des AIRS LATINOS aux PIANOS & SAXOPHONE Au Temple Araules, 1 septembre 2023, Araules.

Araules,Haute-Loire

Rendez-vous au temple de MONTBUZAT, pour un temps musical ensoleillé dans un lieu atypique. « AIRS LATINOS aux PIANOS ET SAXOPHONE ».

Avec le Groupe Padadom & la participation de Dominique Murigneux..

2023-09-01 20:00:00

Au Temple Montbuzat

Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Rendezvous at the MONTBUZAT temple for a sunny musical moment in an atypical setting. « AIRS LATINOS on PIANOS AND SAXOPHONE ».

With the Padadom Group & the participation of Dominique Murigneux.

Cita en la iglesia de MONTBUZAT para un momento musical soleado en un marco insólito. « AIRE LATINO en PIANOS Y SAXOFÓN ».

Con el Grupo Padadom y la participación de Dominique Murigneux.

Treffen Sie sich im Tempel von MONTBUZAT, um eine sonnige musikalische Zeit an einem atypischen Ort zu verbringen. « AIRS LATINOS aux PIANOS ET SAXOPHONE ».

Mit der Gruppe Padadom & der Teilnahme von Dominique Murigneux.

