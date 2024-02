Au talent ! Mucem Marseille 2e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

Une scène ouverte et de performances au Mucem ouvertes à tous.

Nouvelle nocturne »Au talent ! » dans l’exposition »Populaire ? »



Au talent ! , c’est une soirée placée sous le signe de l’audace et de la créativité durant laquelle de jeunes artistes amateurs ont carte blanche pour vous parler de leurs coups de cœur et découvertes en performant chacun à leur façon au sein des salles de l’expo.



Au talent ! , c’est aussi une scène ouverte pluridisciplinaire dans l’auditorium avec danse, chant, stand-up, beat box, et plus si affinités. Tout le monde peut participer (même vous !) et chacun dispose de 5 minutes sur scène pour s’exprimer comme il le souhaite.



En conclusion de cette soirée plurielle, le musée se met en mode dancefloor !



Avec Courant d’art.



Vous voulez participer à la scène ouverte ?



Envoyez votre candidature au plus tard le 20 février 2024 à scene.ouverte@mucem.org (avec une présentation courte et une vidéo de 3 minutes max.) .

