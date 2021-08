Au talent by Matyss Complexe sportif de l’Hers, 18 septembre 2021, Toulouse.

Au talent by Matyss

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Complexe sportif de l’Hers

### Au talent by Matyss – événement de graffiti, skate, basket, ateliers pour enfants Les 18 et 19 septembre prochain, l’association “**Au talent by Matyss**” organise pour la 2ème année consécutive un événement de graffiti, skate, baskets et ateliers pour enfants, au complexe sportif de l’Hers. Matyss, 17 ans, fait le choix de vivre comme les autres, malgré les difficultés du diabète : basket, skate, soirées entre amis, restos, voyages, amours, famille. Pour lui rendre hommage, soutenir et aider les jeunes à vivre mieux avec cette maladie, l’association a besoin de votre soutien et générosite pour ce week-end du 18 et 19 septembre. Cet événement permettra de récolter des fonds pour l’association Enfance Adolescence Diabète de Toulouse. **Programme** * Démo et contest de skate * Contest de Basket 3×3 * Atelier graffiti * Atelier basket * Shop pour présenter l’association, en présence de l’association Enfance Adolescence Diabète * Snack, buvette et DJ + d’infos sur la [page Facebook de l’association Au talent by matyss](https://www.facebook.com/Au-Talent-by-Matyss-101860644987282) **** _Privilégiez les transports en commun pour vous y rendre ! _

Sports

Complexe sportif de l’Hers 8 Rue Claudius Rougenet, 31500 Toulouse, France Toulouse



