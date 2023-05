Au Summum Théâtre 13 – Jardin, 24 mai 2023, Paris.

Du mercredi 24 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 :

Le nouveau temps fort du Théâtre 13 ! Ce festival se veut un temps festif et de brassage. Un temps pour surprendre les publics et permettre aux artistes de se surprendre elleux-mêmes. Un temps de programmation qui favorise la prise de risques et qui propose des spectacles et restitutions d’ateliers menés par les artistes de la saison lors de soirées partagées sur une ou deux dates, dans les deux lieux du Théâtre 13. Cet évènement sera un moment de liberté créative hors des rythmes de diffusion classiques de la saison.

Au Théâtre 13 / Bibliothèque

Mercredi 24 mai :

15h : Lectures déambulatoires, en partenariat avec Les Studios de Virecourt et la Fondation Beaumarchais

Jeudi 25 mai :

19h : Restitution du projet L’art pour grandir

20h30 : Train Fantôme/Du pain et des jeux : 1ère esquisse, Raouf Raïs

Samedi 27 mai :

20h : Bande Originale, Old Masters

22h : Soirée de clôture d’Au Summum

Au Théâtre 13 / Glacière

Mercredi 24 mai :

20h : Concert d’ouverture avec Gérald Kurdian & Hot Bodies Choir

Vendredi 26 mai :

15h : Alice ou le trouble, Lena Paugam

19h : Alice ou le trouble, Lena Paugam

Samedi 27 mai :

18h : Ce mal du pays, Jules Bisson, précédé d’une maquette de Hugues Duchêne

Théâtre 13 – Jardin 103 A boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

