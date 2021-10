Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Au suivant ! Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Au suivant ! Fabrique à Impros (La), 8 décembre 2021, Nantes. 2021-12-08

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 6€ En improvisation théâtrale, il est coutume de dire que l’on construit l’histoire ensemble, sur le moment. Mais qu’en est-il si les éléments principaux de l’histoire ont été décidés en amont, sans prévenir le comédien qui jouera le personnage principal ? Tour à tour, chaque comédien.ne se lancera dans une histoire sans en connaître le moindre contour, en n’ayant pas d’autre choix que de faire confiance à ses partenaires de jeu qui eux, auront tout prévu ! Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes