Au suivant, 31 juillet 2022, .

Au suivant



2022-07-31 – 2022-07-31

EUR Cirque – Par « Solau & Cie »

Que se passe-t-il quand il ne se passe rien et que

nous sommes condamnés à attendre ? L’attente, c’est

l’ennui, la lassitude, la monotonie, le vide… Mais quand on est circassien on ne s’ennuie jamais vraiment et cet ennui devient palpitant !

Crédits photos Florent de Gaudemar Distribution

Mise en scène & interprétation Laurie MAILLET / Sophie NALLET / Quentin GRECO / César MISPELON – Regard

extérieur Colin REY Création lumière & régie Lauriane DUVIGNAUD – Création musicale Mathis DER MALER –

Administration & production Aude TALOU

Nos partenaires

Soutiens en Résidence : Ville du Creusot (71) / Salle Jean Genet-Couches (71) / Salle Jean Cocteau-MJC de St Priest (69)

/ Pôle 9 MJC Centre Social de St Rambert (69) / La Balise46-MJC de Villeurbanne (69) / MJC Le Trait d’Union-Reyrieux (01) / Ville de Mions (69)

Soutenue par : La Ville du Creusot / Le Conseil départemental de Saône-et-Loire / Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté/ La DRAC Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du Plan France Relance

Parrainée par La Communauté de Communes Grand Autunois Morvan – Salle Jean Genet

Tout public – Durée 45 min – Début à 16h00

Cirque – Par « Solau & Cie »

Que se passe-t-il quand il ne se passe rien et que

nous sommes condamnés à attendre ? L’attente, c’est

l’ennui, la lassitude, la monotonie, le vide… Mais quand on est circassien on ne s’ennuie jamais vraiment et cet ennui devient palpitant !

Crédits photos Florent de Gaudemar Distribution

Mise en scène & interprétation Laurie MAILLET / Sophie NALLET / Quentin GRECO / César MISPELON – Regard

extérieur Colin REY Création lumière & régie Lauriane DUVIGNAUD – Création musicale Mathis DER MALER –

Administration & production Aude TALOU

Nos partenaires

Soutiens en Résidence : Ville du Creusot (71) / Salle Jean Genet-Couches (71) / Salle Jean Cocteau-MJC de St Priest (69)

/ Pôle 9 MJC Centre Social de St Rambert (69) / La Balise46-MJC de Villeurbanne (69) / MJC Le Trait d’Union-Reyrieux (01) / Ville de Mions (69)

Soutenue par : La Ville du Creusot / Le Conseil départemental de Saône-et-Loire / Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté/ La DRAC Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du Plan France Relance

Parrainée par La Communauté de Communes Grand Autunois Morvan – Salle Jean Genet

Tout public – Durée 45 min – Début à 16h00

dernière mise à jour : 2022-07-01 par