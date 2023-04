bal électro trad’ avec Ouais au stade, sous chapiteau, Trescléoux (05)

bal électro trad' avec Ouais Samedi 29 avril, 20h30 au stade, sous chapiteau, Trescléoux (05) prix libre 18h15 :ich :chanson rap électro franco-allemand-poético-pêchu, 1h 20h00 :Ouais : Bal éléctrad dansant, 1h30 22h30 :Turbo zarico Les Machines du Bayou, concert, 2h 00h30 :Dj Milkwater – Otonom corp , Hétéroclit , Good Vibes Ltd, 1h30

2023-04-29T20:30:00+02:00 – 2023-04-30T00:30:00+02:00 baltrad balfolk

