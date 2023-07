Feu d’artifice Au Stade Charroux Catégories d’Évènement: Allier

Charroux Feu d’artifice Au Stade Charroux, 14 juillet 2023, Charroux. Charroux,Allier Feu d’artifice offert par la Mairie..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Au Stade

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Fireworks courtesy of the Town Hall. Fuegos artificiales cortesía del Ayuntamiento. Feuerwerk, das von der Stadtverwaltung angeboten wird.

