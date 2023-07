Show spectacle nocturne d’Eternity Papillon’Danse Au stade Bransat, 17 août 2023, Bransat.

Bransat,Allier

Repas : Jambon à la broche, frites, fromage et dessert suivit du Spectacle nocturne en plein air par la troupe d’Eternity Papillon..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

Au stade

Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Meal: Spit-roasted ham, French fries, cheese and dessert, followed by an open-air night show by the Eternity Papillon troupe.

Comida: jamón asado, patatas fritas, queso y postre, seguido de un espectáculo nocturno al aire libre a cargo de la compañía Eternity Papillon.

Mahlzeit: Schinken am Spieß, Pommes frites, Käse und Dessert, gefolgt von einer nächtlichen Freilichtaufführung der Gruppe Eternity Papillon.

Mise à jour le 2023-07-19