Ouvert en septembre 2002, à Seia, Serra da Estrela, le Museu do Pão est aujourd’hui l’une des plus grandes références de la muséologie au Portugal et le plus grand complexe dédié au sujet au monde. Proposant une expérience multisensorielle à travers la visite des quatre salles thématiques du musée, un bar-bibliothèque, une épicerie traditionnelle et un restaurant, le Museu Nacional do Pão collecte, conserve et expose en permanence des objets de pain portugais et le patrimoine dans son contexte ethnographique, politique , social, historique, religieux et artistique. La transversalité du thème « Pain » fait de cet espace une véritable icône quel que soit l’âge, le sexe, la race ou la croyance. Le soir du 14 mai, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des musées, les familles seront invitées à confectionner leur propre pain qui sera cuit dans le four à bois du musée, tout en apprenant plus sur le cycle du Pain. Chaque famille recevra un timbre pour marquer son pain, comme cela se faisait autrefois.

Entrée gratuite, sur inscription préalable obligatoire. Places limitées.

Les familles sont invitées à confectionner leur pain qui sera cuit dans le four à bois du musée, tout en apprenant plus sur le cycle du Pain. Chaque famille recevra un timbre pour marquer son pain. Museu do Pão Portugal, 6270-538 Seia Seia Guarda

