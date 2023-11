Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Au sein du bus sur Saint-Hilaire du Harcouêt et ses alentours Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Au sein du bus sur Saint-Hilaire du Harcouêt et ses alentours Saint-Hilaire-du-Harcouët, 7 décembre 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Jeudi 7 décembre, 14h00 Au sein du bus sur Saint-Hilaire du Harcouêt et ses alentours GRATUIT SUR RENDEZ-VOUS L’Aidant Bus est un espace ressource itinérant dédié aux aidants de personnes malades, âgées et/ou en situation de handicap, sans condition d’âge.

Pour un accompagnement individuel, nous vous proposons une permanence au plus près de chez vous SUR RENDEZ-VOUS pour vous écouter, vous informer, vous orienter et vous accompagner dans les démarches pour votre proche. Au sein du bus sur Saint-Hilaire du Harcouêt et ses alentours 50600 SAINT-HILAIRE DU HARCOUËT Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aidantbus.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

