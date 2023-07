Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Au sein du bus sur MORTAIN BOCAGE et ses alentours Mortain-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

Mortain-Bocage Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Au sein du bus sur MORTAIN BOCAGE et ses alentours Mortain-Bocage, 14 septembre 2023, Mortain-Bocage. Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Jeudi 14 septembre, 14h00 Au sein du bus sur MORTAIN BOCAGE et ses alentours GRATUIT SUR RENDEZ-VOUS L’Aidant Bus est un espace ressource itinérant dédié aux aidants de personnes malades, âgées et/ou en situation de handicap, sans condition d’âge.

Pour un accompagnement individuel, nous vous proposons une permanence au plus près de chez vous SUR RENDEZ-VOUS pour vous écouter, vous informer, vous orienter et vous accompagner dans les démarches pour votre proche. Au sein du bus sur MORTAIN BOCAGE et ses alentours 50140 MORTAIN BOCAGE Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aidantbus.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T14:00:00+02:00 – 2023-09-14T16:30:00+02:00

2023-09-14T14:00:00+02:00 – 2023-09-14T16:30:00+02:00 PERMANENCE AIDANT BUS Détails Catégories d’Évènement: Manche, Mortain-Bocage Autres Lieu Au sein du bus sur MORTAIN BOCAGE et ses alentours Adresse 50140 MORTAIN BOCAGE Ville Mortain-Bocage Departement Manche Lieu Ville Au sein du bus sur MORTAIN BOCAGE et ses alentours Mortain-Bocage

Au sein du bus sur MORTAIN BOCAGE et ses alentours Mortain-Bocage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain-bocage/