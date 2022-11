Aidant Bus l’espace ressource itinérant pour les aidants : Atelier Art-thérapie Au sein du bus Pontorson Catégories d’évènement: Manche

Pontorson

Aidant Bus l'espace ressource itinérant pour les aidants : Atelier Art-thérapie
Jeudi 8 décembre, 14h00
Au sein du bus

GRATUIT – Sur Inscription

L’Art-thérapie est une invitation à prendre soin de soi via la créativité et la détente. handicap auditif hi Au sein du bus Place de la Mairie 50170 PONTORSON Macey Pontorson 50170 Manche Normandie Laisser aller sa créativité et laisser libre court à son imagination. Peinture, dessin, collage… Un temps pour soi, une parenthèse dans votre quotidien d’aidant, une pause colorée ! L’art-thérapie s’adresse à tous. Nul besoin d’avoir la maîtrise d’une activité artistique.

L’art-thérapie n’a pas pour objet de faire de vous un artiste, même si cela n’exclue pas que l’on puisse se découvrir, par ce biais, un intérêt à la création. C’est en effet bien davantage la signification symbolique de l’œuvre que sa réalisation qui va retenir l’intérêt d’Annabelle FIZEL, art-thérapeute. La personne aidée pourra être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant l’atelier. L’inscription est obligatoire.

