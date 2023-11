Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Au sein du bus Place de l’église Sourdeval, 7 décembre 2023, Sourdeval.

Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Jeudi 7 décembre, 10h00 Au sein du bus Place de l’église GRATUIT Sans Rendez-vous

Besoin de souffler, de décompresser, de parler sans être jugé ?

Venez échanger et partager un moment dans un cadre informel, convivial et chaleureux. Vous serez écoutés, informés, orientés et accompagnés dans vos démarches.

Au sein du bus Place de l'église 50150 SOURDEVAL Sourdeval 50150 Sourdeval Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T10:00:00+01:00 – 2023-12-07T12:30:00+01:00

