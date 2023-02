Permanence de l’ Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Au sein du bus Place de la Mairie Ponts Catégories d’Évènement: Manche

Permanence de l’ Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Au sein du bus Place de la Mairie, 27 février 2023, Ponts. Permanence de l’ Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Lundi 27 février, 10h00 Au sein du bus Place de la Mairie

GRATUIT Sans Rendez-vous

L’Aidant Bus est un espace ressource itinérant dédié aux aidants de personnes malades, âgées et/ou en situation de handicap, sans condition d’âge. handicap moteur;handicap auditif mi;hi Au sein du bus Place de la Mairie 2, La Chaussée 50300 PONTS SOUS AVRANCHES Avranches Ponts 50300 Manche Normandie Besoin de souffler, de décompresser, de parler sans être jugé ? Venez échanger et partager un moment dans un cadre informel, convivial et chaleureux. Vous serez écoutés, informés, orientés et accompagnés dans vos démarches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T10:00:00+01:00

2023-02-27T12:30:00+01:00

