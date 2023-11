PERMANENCE SOCIAL ET NUMÉRIQUE Au sein du bus Parking de la Mairie Marcilly Catégories d’Évènement: Manche

Marcilly PERMANENCE SOCIAL ET NUMÉRIQUE Au sein du bus Parking de la Mairie Marcilly, 24 novembre 2023, Marcilly. PERMANENCE SOCIAL ET NUMÉRIQUE Vendredi 24 novembre, 14h00 Au sein du bus Parking de la Mairie GRATUIT – SANS RENDEZ-VOUS Le conseiller numérique et le service Espace Ressources pour les Aidants du CLIC du Sud Manche proposent un accompagnement social et numérique pour toutes les démarches administratives. Au sein du bus Parking de la Mairie 50220 MARCILLY Marcilly 50220 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

