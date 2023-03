Au Secours , Mon Héritage ! COMEDIE DE METZ METZ Catégories d’Évènement: Metz

Au Secours , Mon Héritage ! COMEDIE DE METZ, 12 mars 2023, METZ. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 17:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Stéphanie Leprest est une jeune femme pressée. Working girl, elle a un emploi du temps chargé et une vie amoureuse assez discrète. Sa vie est en constante effervescence jusqu'au jour où une lettre, étrange, lui demande de se rendre dans une grande maison du sud de la France. Les raisons de ce rendez-vous sont vagues, mais Stéphanie est intriguée. Et puis les vacances approchent, c'est une bonne occasion d'aller se reposer quelques jours au soleil. D'autant plus que la lettre parle d'un héritage qui doit lui revenir… Stéphanie s'y rend. Elle n'imaginait pas qu'elle allait tomber sur Gérald, qui lui aussi a reçu la même lettre… Bref, c'est le départ d'une rencontre inattendue et loufoque. Quand une cohabitation forcée entre deux personnages que tout oppose entraîne une cascade de rebondissements. Une comédie savoureusement barrée avec des personnages drôlement attachants.

COMEDIE DE METZ, 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL, METZ, Moselle

