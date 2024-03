Au secours ma mère n’est pas loin Le petit Kursaal Besançon, mardi 26 mars 2024.

Marc LOUBLIER, présentateur et producteur de télévision ne jure que par sa mère.

Oublié par le métier depuis des années, il prépare une nouvelle émission qui (il l’espère !) lui permettra de revenir sur le devant de la scène. WANDA et JULES, les 2 participants de cette nouvelle production COUP DE FOUDRE A L’AVEUGLE vont se rencontrer pour la première fois devant les caméras sans savoir que la mère du présentateur n’est jamais bien loin de son fils et tiens à mettre son grain de sel dans cette nouvelle aventure ! Une rencontre explosive ou les participants vont faire les frais d’une production un peu bancale. Rire et délire au programme de cette comédie hilarante ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26 22:30:00

Le petit Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté laboitearire66@orange.fr

