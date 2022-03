Au secours Lulu Marseille 7e Arrondissement, 9 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Au secours Lulu Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-04-09 11:00:00 – 2022-04-09 Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 16 Lulu apprend que son ami Curtis l’ours blanc est bien malade et décide de voler à son secours .

Elle prendra pour voyager, un bateau magique qui lui fera traverser pleins de pays fantastiques ! Êtes vous prêts à naviguer, sauter et chanter ?



La pièce aborde des thèmes comme la différence, l’amitié à travers les frontières. La peur de grandir, de perdre son chemin. Lulu va découvrir le monde et va grandir à travers ce petit voyage initiatique.



Avec Léa Casanova

Une aventure musicale avec Lulu la girafe.

https://www.16-19.fr/comediemarseille

