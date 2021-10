Au secours Lulu !!! Aix-en-Provence, 7 novembre 2021, Aix-en-Provence.

Au secours Lulu !!! 2021-11-07 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-28 Comédie d’Aix 8 Avenue de la Violette

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

8 8 Une aventure musicale avec Lulu la girafe Lulu apprend que son ami Curtis l’ours blanc est bien malade et décide de voler à son secours . Elle prendra pour voyager, un bateau magique qui lui fera traverser pleins de pays fantastiques ! Êtes vous prêts à naviguer, sauter et chanter ? La pièce aborde des thèmes comme la différence, l’amitié à travers les frontières. La peur de grandir, de perdre son chemin. Lulu va découvrir le monde et va grandir à travers ce petit voyage initiatique.

Une aventure musicale avec Lulu la girafe à la Comédie d’Aix dans le cadre de Momaix

Une aventure musicale avec Lulu la girafe Lulu apprend que son ami Curtis l’ours blanc est bien malade et décide de voler à son secours . Elle prendra pour voyager, un bateau magique qui lui fera traverser pleins de pays fantastiques ! Êtes vous prêts à naviguer, sauter et chanter ? La pièce aborde des thèmes comme la différence, l’amitié à travers les frontières. La peur de grandir, de perdre son chemin. Lulu va découvrir le monde et va grandir à travers ce petit voyage initiatique.

dernière mise à jour : 2021-10-01 par